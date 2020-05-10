УАЗ в мае начнет производство автомобилей для Минздрава РФ

УАЗ в мае благодаря государственным заказам выпустит на 1000 авто больше, чем в апреле.

Как сообщили в пресс-службе Ульяновского автомобильного завода, в текущем месяце предприятие выпустит 2,8 тыс. авто против 1,8 тыс. автомобилей в прошлом месяце.

Часть машин, собранных в мае, является государственным и компаративным заказом. Среди них будут автомобили автопатруля и автомобили скорой медицинской помощи класса С и В.

Для выполнения заказов предприятию дали разрешение на привлечение 80% численности персонала, и сейчас завод работает в три смены. В общей сложности на работу вышли более 4 тыс. человек.