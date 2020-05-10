«АвтоВАЗ» рассказал об уникальной раллийной Lada Katran

Над автомобилем работали конструкторы Волжского автозавода Фоминцев, А. Рузанов и О. Бобров. Свое детище они назвали в честь черноморской акулы – Катран.

Раллийный автомобиль 1988 года получил спортивный обвес, накладку, в которую установили фары, козырек на заднее стекло и небольшой спойлер.

В целом Lada Katran выглядит как купе, но по сути это хэтчбек, который приводился в движение ДВС от «Опеля».

Под капотом раллийного авто устанавливался 1,8-литровый 90-сильным мотор и немецкая механическая коробка передач.

Lada Katran так и не запустили в серию из-за того, что модель была невостребованная, и в свое время таких машин было выпущено всего 15 ед.