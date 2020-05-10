Как работают таксометры в такси

В прошлом веке стоимость поездки в такси ещё рассчитывалась с помощью механического таксометра. С помощью вращения редукторов прибор отсчитывал пройденные километры и минуты простоя, на табло менялись цифры стоимости поездки. Затем появились электронные приборы, которые были связаны с коробкой передач автомобиля. Теперь всё изменилось: современные таксометры — это мобильные приложения, которые устанавливаются на смартфон водителя такси. Разберёмся, как работают современные таксометры.

Как современный таксометр рассчитывает стоимость поездки

Таксометр входит в состав мобильного приложения для работы водителя такси. Его можно установить на любой современный смартфон. Оно будет подключаться к сервисам гаджета и к интернету.

Через GPS-навигацию и сервисы карт таксометр просчитывает расстояние от адреса подачи до адреса назначения. Учитывая среднюю скорость по городу, приложение рассчитает примерное время в пути. Если сервис карт, подключенный к таксометру, передаёт данные о пробках на маршруте, то приложение учтёт и это время простоя. Далее эти данные будут умножены на показатели тарифа. Их таксометр возьмёт с сервера программы такси, на которой работает вся служба. Если в тарифе есть условия, влияющие на повышение стоимости — например, погодные условия, высокая загруженность машин службы, требование детского кресла, время ожидания и посадки — таксометр учтёт их.

На основе всех этих данных таксометр посчитает, сколько пассажир должен заплатить водителю. Стоимость заказа как правило выводится на экране смартфона в конце поездки.

Как действуют тарифы для таксометра

Тариф для таксометра служба такси может задать любой. Условия действия тарифа прописываются службой в программе вручную. Затем это программное обеспечение передаёт их подключенным водительским приложениям по интернету.

Тарифов в службе может быть несколько. Они могут различаться по классам автомобилей, которые приезжают на заказ: Эконом и Бизнес. Могут зависеть от времени суток: Дневной и Ночной. Учитывать загруженность автопарка службы: Обычный и Повышенный в часы пик.

Тариф может включать или не включать стоимость посадки и ожидания.

Может рассчитывать предварительную или окончательную стоимость поездки. В первом случае стоимость будет меняться в режиме реального времени, с учётом фактически пройденного расстояния. Во втором случае стоимость устанавливается на основе усреднённых GPS-данных, и даже если водителю придётся изменить маршрут, стоимость поездки не изменится. Окончательная стоимость может быть пересчитана, только если пассажир во время поездки меняет адрес назначения или делает остановки.

Служба может занести в тариф коэффициент, который повысит стоимость при выборе дополнительных услуг: детского кресла, перевозки животных, машина с кондиционером и т.д.

Условия тарифа ограничивают видимость заказов для водителей. Например, если клиент выбрал тариф Бизнес, то такой заказ увидят только водители на автомобилях соответствующего класса. Данные о машинах предварительно заносятся в программу службы такси.

Условия тарифа срабатывают автоматически, или — например, при выборе класса авто и доп услуг — пассажир задаёт их самостоятельно. Водитель не влияет на выбор тарифа, за него выбирает программа и предлагает доступные ему варианты заказов.