Выход Tesla Roadster откладывается на неопределенный срок

Ранее планировали провести презентацию автомобиля до конца 2020 года, а в 2021 году запустить его серийное производство.

Однако, глава компании Tesla Илон Маск официально сообщил, что проект откладывается на неопределенный срок.

Называя причины отказа от нового Tesla Roadster было сказано, что этот проект не является приоритетным. У компании есть более приоритетные задачи и цели, а Tesla Roadster займутся позднее. Стоит отметить, что презентация концепта Tesla Roadster состоялась еще в 2017 году.

В силовой установке модели имеется три электродвигателя, которые позволяют ей разгоняться до сотни за 1,9 секунды.

Мощность установки не известна, но было заявлено, что в топовых конфигурациях запас хода будет около 1 тыс. км.