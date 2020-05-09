Как сообщили журналисты «Российской газеты», АвтоВАЗ снова поднимет цены на автомобили Lada.

На этот раз удорожание составит около 1% или в денежном выражении показатель составит от 6 до 10 тыс. рублей.

Сообщается, что дилерам уже разослали соответствующие письма, в которых имеется обновленный прайс-лист. По каким причинам произойдет подорожание автомобилей, не уточняется.

Напомним, с 1 апреля АвтоВАЗ увеличил цены на все автомобили Lada на сумму от 5 до 9 тыс. рублей.

С начала апреля стоимость седана Lada Granta теперь стартует с отметки 460 900 рублей, что на 5 тыс. рублей больше.

Весты подорожали на семь тысяч рублей, а внедорожник 4х4 теперь обходится на 6 тыс. рублей дороже.

Больше всех прибавили в цене Vesta SW, Vesta SW Cross и XRAY Cross, которые стали дороже на 9 тыс. рублей.