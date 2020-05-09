СМИ сообщил об удорожании автомобилей российской компании 10 мая.
АвтоВАЗ снова поднимет цены на автомобили Lada
Как сообщили журналисты «Российской газеты», АвтоВАЗ снова поднимет цены на автомобили Lada.
На этот раз удорожание составит около 1% или в денежном выражении показатель составит от 6 до 10 тыс. рублей.
Сообщается, что дилерам уже разослали соответствующие письма, в которых имеется обновленный прайс-лист. По каким причинам произойдет подорожание автомобилей, не уточняется.
Напомним, с 1 апреля АвтоВАЗ увеличил цены на все автомобили Lada на сумму от 5 до 9 тыс. рублей.
С начала апреля стоимость седана Lada Granta теперь стартует с отметки 460 900 рублей, что на 5 тыс. рублей больше.
Весты подорожали на семь тысяч рублей, а внедорожник 4х4 теперь обходится на 6 тыс. рублей дороже.
Больше всех прибавили в цене Vesta SW, Vesta SW Cross и XRAY Cross, которые стали дороже на 9 тыс. рублей.