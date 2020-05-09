Обновлённый кроссовер Nissan Kicks представлен официально

Nissan Kicks является глобальным кроссовером, который хорошо продается в странах, где присутствует, за исключением Индии.

На этом рынке модель создана на платформе B0, а это сделано для того, чтобы удешевить кроссовер, но судя по продажам, это не очень сильно помогло японскому автопроизводителю.

За год в Индии было продано всего 4776 ед. Kicks, и это при том, что Kia Seltos менее чем за год в Индии разошелся тиражом около 45 тыс. ед.

Изменить ситуацию в Индии должна обновленная версия Nissan Kicks, которую обновили специально для этого рынка, но это пришлось сделать из-за вступления в силу новых эконорм.

Теперь Nissan Kicks будет предлагаться только с бензиновыми моторами, тогда как дизельный агрегат 1.5 dCi мощностью 110 л.с. не стали адаптировать под новые нормы, а просто убрали его.

Оставили базовый 1,5-литровый атмосферный бензиновый ДВС мощностью 106 л.с., а вместо турбодизеля теперь будут предлагать 1,3-литровый бензиновый турбомотор мощностью 156 л.с. с системой старт-стоп.

Для этого агрегата будет предлагаться механическая коробка и вариатор.

Ранее Kicks в Индии был доступен только с механикой. Привод для модели оставили только передний, так как в регионе полноприводные версии не востребованы.

Еще обновленный Nissan Kicks получил систему дистанционного запуска, но она доступна только с турбированным мотором.