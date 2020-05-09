Внешность новой Kia Optima GT раскрыта до премьеры

В Сети опубликовали фотографию «заряженной» Kia K5/Optima. Модель без камуфляжной пленки заметили на дорогах общего назначения, но фотошпионам удалось заснять только корму автомобиля.

Новая модификация в Южной Корее будет предлагаться под названием Kia K5 GT. Об этом модели ранее неоднократно сообщали, и как ожидается, она получит систему полного привода и 2,5-литровый турбомотор мощностью 290 л.с. при 455 Нм крутящего момента.

Трансмиссия для седана будет только роботизированная, а полный привод предложат в качестве опции.

Судя по снимку отличить Kia K5 GT от обычной версии седана можно будет по заднему бамперу с диффузором и двум парам патрубков выхлопной системы.

Еще ожидается, что «заряженная» версия получит новые колесные диски черного цвета. Изменения будут еще и в салоне, где должны установить спортивные кресла, использовать новые элементы отделки и руль с логотипом GT.

Kia K5 GT могут скоро представить одновременно с Kia Optima для США, но скорее всего презентация будет проведена онлайн.