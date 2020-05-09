Jeep Grand Cherokee может получить еще одну внедорожную версию

Новое поколение Jeep Grand Cherokee может получить две внедорожные версии, среди которых первая это Trailhawk, а вторая может получить название Mojave или Deserthawk.

Версия Mojave сейчас есть у пикапа Jeep Gladiator, а скоро такая же модификация должна появится у Wrangler, и в дальнейшем Mojave версия будет и у нового Grand Cherokee.

Как пишет издание Motor Trend, руководство концерна FCA пока не решило, какое именно использовать название для нового внедорожника Grand Cherokee — Mojave или Deserthawk.

По слухам, Jeep Grand Cherokee будут создан на платформе Alfa Romeo Stelvio, который станет больше текущей версии.

Под его капотом будут устанавливать моторы V6 и V8, а также гибридные силовые агрегаты.

Презентацию новой генерации Grand Cherokee планировали провести в июне, но из-за коронавируса презентацию перенесли на три месяца, а также был перенесен и старт продаж.