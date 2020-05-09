BMW не намерена ограничивать мощность своих автомобилей

За последние пять лет продажи автомобилей BMW с шильдиком М выросли на 200 процентов.

Глава спортивного подразделения баварской марки заявил, что в компании не рассматривают ограничения мощности автомобилей BMW M.

Сейчас немецкий автопроизводитель каждый второй легковой автомобиль продает с шильдиком М, но это не только полноценные «заряженные» модели, но также и версии с аэродинамическим М-пакетом.

Глава подразделения BMW M Маркус Флаш отметил, что продажи BMW М за пять лет выросли на 200%.

Также было сказано, что даже после гибридизации и электрификации мощность «заряженных» авто не будут понижать, так как для этого нет предпосылок.