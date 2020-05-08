Фотошпионы сфотографировали новинку от SsangYong

Компания SsangYong скоро представит новую модель, которую уже заметили во время тестирования.

Тестовый прототип имеет камуфляж, поэтому достаточно сложно понять, что это будет за новинка.

По одной версии автопроизводитель готовит удлиненный вариант кроссовера Tivoli, а другие специалисты уверены, что тестируется совершенно новая модель, а сам прототип представляет собой мул в кузове Tivoli. В любом случае скоро модельный ряд марки расширится.

Есть данные, что в случае, если готовят к выходу новую модель, то ею может стать модель с индексом J100, упоминания о котором были ранее.

Этот автомобиль будет представлять собой среднеразмерный кроссовер, созданный на совершенно новой платформе.

С другой стороны компания планирует выпуск электромобиля в следующем году, у которого будет запас хода порядка 400 км.