В РФ начались продажи электрического грузовика «Муравей»

Изначально электрический «Муравей» использовали только для транспортировки грузов по предприятию в Туле. Теперь 5-сильный электрический грузовичок можно приобрести за 250 тыс. рублей.

«Муравей» производят на мощностях Тульского машиностроительного завода.

Этот грузовик получил электрический двигатель мощностью пять лошадиных сил и батарею, обеспечивающую до 90 км пробега на одном заряде. Новинка способна перевести до 1 тонны груза.

Размеры «Муравья»: длина — 3470 мм, ширина — 1500 мм, высота — 2100 мм. Грузовик получил кабину из стальных труб, облицованную панелями из стеклопластика.

Стоит отметить, что электрический «Муравей» не сертифицирован для передвижения по дорогам общего назначения.