Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: названа цена в России

Mercedes-AMG GLE 53 Coupe стал доступен для заказа в России. Эту модель российское представительство оценило от 7 680 000 рублей.

В продаже «заряженный» кроссовер появится летом, а от стандартного Mercedes-Benz GLE Coupe модель отличается аэродинамическим обвесом и некоторыми элементами интерьера.

В Mercedes-AMG GLE 53 Coupe еще перенастроена подвеска, улучшена тормозная система и установлены активные стабилизаторы поперечной устойчивости.

В движение немецкий кроссовер приводится V-образным шестицилиндровым турбомотором мощностью 435 л.с. Объем двигателя составляет три литра.

Трансмиссия в автомобиле девятиступенчатая автоматическая. С таким агрегатом Mercedes-AMG GLE 53 Coupe от 0 до 100 км/ч разгоняется за 5,3 сек.