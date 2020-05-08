Названа дата премьеры самой мощной и быстрой Hyundai Sonata

В текущем месяце Hyundai расширит модельный ряд серии N-Line, в которой появится модель с 290-сильным мотором и роботизированной коробкой передач.

По данным зарубежного портала The Korean Car Blog, 20 мая будет представлен седан Hyundai Sonata N-Line, а это будет спортивная версия «четырехдверки».

Ее оснастят 2,5-литровый 290-сильным бензиновым агрегатом и новым «роботом» с двумя сцеплениями.

«Заряженная четырехдверка» получит новый аэродинамический обвес, новую тормозную систему, перенастроенное рулевое управление и подвеску.

В РФ Hyundai Sonata сейчас предлагается с 2,0-литровым 150-сильным агрегатом, а также 2,5-литровым мотором мощностью 180 лошадиных сил.

Для ДВС доступна только 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.