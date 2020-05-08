В апреле с российского рынка исчезли Haval H6 и седан KIA Cerato Classic, а также прекратили продавать некоторые комплектации других моделей.
Названы модели авто, которые пришли и ушли из России в апреле 2020 года
Аналитики сайта «Цена Авто» проанализировали автомобильный рынок и определили, какие машины покинули страну, а какие появились в продаже в апреле.
Так, китайская компания Haval больше не будет продавать кроссовер H6, при этом модель еще есть на складах.
Также в России больше не будет предлагаться KIA Cerato Classic, но новое поколении Cerato все еще доступно. Помимо этого, больше не предлагается дизельный кроссовер KIA Sportage.
В апреле на российском рынке появился рамный внедорожник Haval H5 и обновленные Audi Q7, Changan CS75FL, Jaguar F-Type, Lexus LC.
Еще новые комплектации получили Datsun on-DO и mi-DO, а также Chery Tiggo 8.
Отечественные производители начали предлагать LADA Vesta SW Limited Edition, LADA XRAY Сross Instinct и УАЗ «Пикап» с «автоматом».
Еще для заказа стала доступна LADA 4×4 с шинами низкого давления.