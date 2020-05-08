Названы модели авто, которые пришли и ушли из России в апреле 2020 года

В апреле с российского рынка исчезли Haval H6 и седан KIA Cerato Classic, а также прекратили продавать некоторые комплектации других моделей.

Аналитики сайта «Цена Авто» проанализировали автомобильный рынок и определили, какие машины покинули страну, а какие появились в продаже в апреле.

Так, китайская компания Haval больше не будет продавать кроссовер H6, при этом модель еще есть на складах.

Также в России больше не будет предлагаться KIA Cerato Classic, но новое поколении Cerato все еще доступно. Помимо этого, больше не предлагается дизельный кроссовер KIA Sportage.

В апреле на российском рынке появился рамный внедорожник Haval H5 и обновленные Audi Q7, Changan CS75FL, Jaguar F-Type, Lexus LC.

Еще новые комплектации получили Datsun on-DO и mi-DO, а также Chery Tiggo 8.

Отечественные производители начали предлагать LADA Vesta SW Limited Edition, LADA XRAY Сross Instinct и УАЗ «Пикап» с «автоматом».

Еще для заказа стала доступна LADA 4×4 с шинами низкого давления.