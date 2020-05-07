Названы автомобили с пробегом, которые очень быстро продаются

Автомобильные эксперты рассказали об машинах на вторичном рынке в разных возрастных категориях, которые очень легко и быстро продаются.

Рейтинг был подготовлен специалистами портала Drom.ru.

Они рассказали, какие машины являются самыми ликвидными и продаются очень быстро. Так, например, в возрастной категории лучше всех продается седан Kia Rio, Hyundai Solaris, LADA Granta.

В среднем такие машины можно продать за 11,5-13,0 дней. Почти столько же потребуется на продажу пятилетних Renault Logan и Mazda 3, которые входят в пятерку лидеров.

В категории машин возрастом 6-10 лет, самыми ликвидными являются LADA 2107, LADA 2114 «Самара», Kia Rio и Hyundai Solaris, а также LADA Priora и Daewoo Nexia.

В среднем эти модели продаются за 10-11 дней. В возрастной категории 11-15 лет очень быстро можно продать LADA 2106, LADA 2114 «Самара», Toyota Corolla-хэтчбек с расположением руля справа, LADA 2107 и LADA Priora, которые в среднем продаются за неделю.