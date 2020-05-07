Средняя стоимость нового автомобиля в России выросла на 8,6%

В отчётный период, как сообщает «Автостат», средневзвешенная стоимость нового авто на российском рынке составила 1 673 500 рублей.

В сравнении с первым кварталом 2019 года этот показатель увеличился на 8,6%. Если говорить о марках автомобилей, то сильнее всех в отчетный период подорожали модели Changan (+32,2%).

На втором месте оказался бренд Chery (+24%) и в тройку лидеров вошел BMW (+20,7%). Также двузначный рост цен в среднем был зафиксирован у Infiniti (+11,8%), Haval (+11,1%), Chevrolet (+11,1%).

Несмотря на это у некоторых автомобильных компаний средневзвешенная цена новых авто наоборот снизилась и среди них оказались Cadillac (-10,6%), FAW (-8,9%), а также MINI, Geely, Lexus и Toyota со снижением стоимость около 2%.