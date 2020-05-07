Сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford запустила Sollers

Sollers начала предлагать автомобили по подписке, но новая услуга пока доступна только для корпоративных клиентов.

Компания Sollers занимается производством автомобилей марки УАЗ и Ford.

По подписке можно оформить внедорожники УАЗ «Хантер» и «Патриот», а также «Буханку» и Ford Transit.

В дальнейшем по подписке станут доступны модели Aurus, но их можно будет заказать только после выполнения всех госзаказов.

Все машины, которые будут оформлены по подписке, будут подключены к системе Squadron, а через нее владелец автопарка может узнать местоположение автомобиля, стиль вождения водителя, расход топлива и ряд других показателей.

Во второй половине года Sollers начнет предлагать авто по подписке для частных клиентов.

Пока стоимость подписки не раскрывается, но для корпоративных клиентов расчет ведется индивидуально. С включением услуги для частных клиентов компания раскроет и стоимость подписки.