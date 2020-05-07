Lotus выпустит 100 спорткаров Lotus Elise в «исторической» расцветке

Lotus анонсировал спецверсию Elise Classic Heritage Edition, которую можно будет купить по цене от 46 250 фунтов стерлингов. Все экземпляры получат гоночные ливреи, которые автопроизводитель использовал в гонках.

Помимо специальных отличительных знаков в Elise Classic Heritage Edition будет расширенный список оборудования.

В спорткаре будет установлен кондиционер, аудиосистема с четырьмя динамиками, особые колесные диски, титановая выхлопную систему, а также декоративные вставки в салоне в цвет кузова.

Спецверсия создана на базе Elise Sport 220. Эта модификация приводится в движение 220-сильным мотором, который работает с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Максимальная скорость спорткара составляет 233 км/ч, а разгон от 0 до 96 км/ч (60 миль) составляет 4,5 сек.

Lotus Elise Classic Heritage Edition будет предлагаться в четырех цветовых схемах. В первой черный кузов будет сочетаться с золотыми полосками, второй вариант окраски – красный, белый и золотистый.

Что касается третьей версии, то она будет предложена в белом, красном и серебристом, а четвертую модель выполнили с использованием белого и голубого цветов.