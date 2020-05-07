В Южной Корее Mercedes-Benz выписали рекордный в истории штраф

Немецкие автопроизводители Mercedes-Benz, Porsche и компания Nissan получат штрафы за использование программного обеспечения с целью занижения показателей вредных выбросов в дизельных машинах.

Автопроизводителей решили оштрафовать в Южной Корее, причем власти страны решили Mercedes-Benz выписать рекордный для автомобильной отрасли штраф — 63,4 миллиона долларов.

Такая сумма связана с тем, что в период с 2012 по 2018 год немецкая компания исказила отчеты о выбросах 12 моделей.

В общей сложности это затрагивает 37 тыс. авто. Источник указывает, что дизельные автомобили Mercedes-Benz производят в 13 раз больше вредных веществ, чем заявлено.

У Porsche и Nissan штрафы будет значительно меньше. Так, японской компании выпишут штраф в размере 735,6 тысячи долларов, а Porsche — 817,3 тысячи долларов.

Помимо штрафов Министерство окружающей среды Южной Кореи автопроизводителям может предъявить уголовные обвинения.