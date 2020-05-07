Skoda рассказала об электрическом кроссовере Skoda Enyaq

Недавно новый электрокроссовер фотографировали фотошпионы, а теперь компания решила сама подогреть интерес к новинке.



Так, чешская марка распространила в Сети фото модели в камуфляже и раскрыла некоторые подробности о новинке. Название нового электрического кроссовера будет Skoda Enyaq iV.

Как рассказали в компании, он на рынке будет представлен в пяти модификациях, а в его основе располагается платформа MEB.

Она предполагает использование силовых установок разной мощности, в частности, для нового Enyaq их будет пять.

Система привода в зависимости от модификации будет на заднюю или обе оси. Запас хода максимальной конфигурации составит 500 км. Габариты новинки будут следующие: 4 648/1 877 /1 618 мм, расстояние между осями составит 2 765 мм.

Также был назван объём багажного отделения – 585 литров, а максимальная масса буксируемого прицепа будет 1 200 кг. В базовой версии Enyaq iV 50 будет 148-сильная установка с запасом хода 340 км. Второй вариант получит установку на 180 л.с. с запасом хода 390 км.

В третьей версии электромотор выдаст 204 л.с., а запас хода будет уже 500 км. Все эти варианты будут заднеприводными, тогда как 80X и vRS это будут полноприводные модификации с 365 и 306-сильной установкой.

Спортивная версия сможет ускориться до первой сотни за 6,2 секунды, а максимальная скорость составит 180 км.