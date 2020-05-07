Механический реечный домкрат поможет вытянуть автомобиль из трясины

Домкрат механический реечный используется для подъема и удержания габаритных грузов. Применяется для обслуживания автомобилей разной грузоподъемности, прицепов и технологического оборудования. Металлические части устройств защищены от коррозии. Подъемные приспособления имеют долгий срок службы и проходят обязательную сертификацию.

Классификация реечных домкратов

Оборудование различается по конструкции и принципу работы на следующие виды:

Зубчатые домкраты требуют две точки для упора. Устройства имеет грузоподъемность от 1.5 до 10 тонн и оборудовано ручкой для вращения. Зубчатая передача нуждается в чистке и смазке шестерней. Поэтому приспособление не применяется в условиях бездорожья, когда есть вероятность попадания грязи в механизм. Подъемники используют в автомастерских, на строительных площадках, в производственных цехах и при ремонте железнодорожных линий.

Рычажные домкраты комплектуются рейкой и рычагом. Для поднятия объекта необходимо совершать ручкой маятниковые движения. Грузоподъемность составляет 5 или 10 тонн. Оборудование популярно у автомобилистов из-за удобной подъемной конструкции с одной пяткой и универсального механизма, который легче в обслуживании, чем у редукторных приспособлений. Модели перечисленных подъемников можете посмотреть на сайте тут.

Применение домкрата механического реечного значительно упрощает подъем габаритного объекта на заданную высоту для ремонта, осмотра или демонтажа. Рычажные устройства используют в быту для выкорчевывания небольших деревьев или свай. Оборудование имеет стопорящие механизмы, которые исключают падение поднимаемого объекта при соблюдении правил безопасности.

Особенности использования подъемных устройств

Механические подъемники помимо простой конструкции и понятного управления характеризуются следующими качествами:

долговечность использования и оптимальная грузоподъемность;

защита от коррозии и удобное расположение механизмов для смазки.

высокая грузоподъемность и устойчивые упорные площадки.

низкий подхват объекта и реечный механизм подъема.

требуются минимальные усилия для быстрого поднятия объекта.

При выборе реечного подъемного устройства необходимо обращать внимание на упорную площадку. Она должна быть правильной прямоугольной формы и хорошо закреплена. Потому что при поднятии вся тяжесть ляжет именно пятку. Важно покупать оборудование, которое прошло лабораторные и сертификационные испытания, имеет полный пакет сопроводительных документов и соответствует действующим нормативам.