В России появилась базовая комплектация Geely Coolray

Китайская компания на российский рынок вывела новую комплектацию своего автомобиля Coolray.

Geely Coolray появился в России в базовой версии за 1 089 999 рублей. За счет этой версии кроссовер оказался дешевле Kia Seltos.

Первый при этом имеет 150-сильный турбодвигатель, а у последнего установлен 123-сильный мотор.

В базовой комплектации автомобиль предлагается с 10,25-дюймовым экраном, аудиосистемой с 6 динамиками, светодиодными ДХО, колесными дисками на 17 дюймов, камерой заднего вида, кондиционером и рядом других систем безопасности, а также помощи водителю.