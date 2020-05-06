«Заряженная» Lada Vesta появилась в Швейцарии

На дорогах Швейцарии заметили спортивную версию седана Lada Vesta. Предположительно этот экземпляр автомобиля был приобретен владельцем в Германии.

В эту страну автомобили Лада поставляет компания Lada Automobile GmbH. Замеченный экземпляр Lada Vesta Sport ни внешне, ни технически ничем не отличается о той машины, что продают в нашей стране.

Единственное, что не совсем понятно, как автомобиль передвигается по дорогам общего назначения, имея обычный 1,8-литровый двигатель, который не соответствуют экологическим нормам.

Собственно именно по этой причине «АвтоВАЗ» временно прекратил поставки своих автомобилей в Европу.

Можно лишь предположить, что силовую установку могли доработать под стандарты, либо был найден иной способ пройти показатели по выбросам.