В компании Deloitte рассказали, какова стоимость электроники в новых автомобилях и насколько ее стало больше в современных машинах.

В опубликованном отчете указали, что стоимость электроники в автомобилях достигает уже 40% от общей себестоимости.

Некоторые полупроводниковые устройства уже имеют ценник около 475 долларов за единицу, а это порядка 35 тыс. рублей. Электроники в автомобилях с каждым годом становится все больше.

Например, еще в 2004 году система стабилизации была установлена в менее 20% авто, а датчики давления в шинах имели менее 1% моделей.

В 2017 году систему стабилизации стали устанавливать во все авто, а датчики давления в шинах появились у 80% авто.

Помимо этого, составляющие систем подорожали, причем если темпы использования систем и роста цен на их составляющие сохранятся, то в общей цене машины электроника будет занимать еще большую долю.

С другой стороны сейчас активно развивают автопилоты, которые также добавят стоимости авто, а еще не стоит забывать и о мультимедийных системах и ряде современных комплексов безопасности и помощи водителю.