Фотошпионы сфотографировали кузов нового Hyundai Santa Cruz

Выход нового серийного пикапа ранее нее раз откладывали, и он должен был появиться еще пару лет назад.



Причины, по которым выход откладывали, не называли. Но теперь автопроизводитель серьезно готовится представить товарную версию.

Пикап Hyundai Santa Cruz уже не раз замечали фотошпионы во время тестирования, а теперь им удалось еще и сфотографировать кузов новинки во время перевозки на погрузчике.

Благодаря снимку можно понять, что у пикапа будет реализован новый фирменный стиль компании с названием Parametric Dynamics, а еще в не можно заметить выштамповку на боковой панели в стиле Hyundai Elantra.

Ранее уже были подробности о моторной гамме. Так, в движение новый Santa Cruz будет приводиться силовой установкой от Genesis GV80.

Речь идет о новом турбированном моторе объёмом три литра. В кроссовере его мощность составляет 278 л.с. при 588 л.с.

Презентация Hyundai Santa Cruz ожидается в четвертом квартале года, а серийное производство стартует в следующем году на заводе компании в США.