Volvo отзывает в России почти 10 тысяч автомобилей

Информация об отзывной кампании появилась на сайте Росстандарта 6 мая.

В сообщении ведомства говорится об отзыве более 9,8 тыс. автомобилей Volvo в России. Среди них есть модели Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60, XC90.

Отзывными стали 9 837 машин, которые были выпущены в период с 2019 по 2020 г.

В указанных транспортных средствах требуется обновление программного обеспечения автоматической системы экстренного торможения.

Сообщатся, что в системе IntelliSafe могут быть сбои из-за неправильного ПО, которые приводят к тому, что часть системы не всегда срабатывает.

Все необходимые работы будут проведены за счет компании.