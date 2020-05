Ford раскрыл детали спортивного кроссовера Puma ST

Теперь для этого автомобиля готовится модификация Puma ST, анонс которой и провела компания, опубликовав короткий видеоролик на официальной страничке в социальной сети. Вместе с этим раскрыли и некоторые детали спортивного кроссовера.

Так, стало известно, что модель будет иметь агрессивную внешность, где появятся расширители колесных арок, большие воздухозаборники, спойлер в задней части и новые колесные диски.

Также из тизера стало понятно, что в салоне установят сидения Recaro с указанием ST, а на руле будет такая же выштамповка. Официальных данных о технической оснащенности автомобиля пока нет, но есть предположение, что под капотом автомобиля расположится турбомотор объёмом 1,5 литра.

Его мощность составит 200 л.с. при 290 Нм. Максимальная скорость составит около 233 км/ч. Предварительная стоимость новинки составит 28 тыс. евро.

