Как выяснили зарубежные журналисты, через несколько лет автомобили модельного ряда марки будут разделены на две линейки.

Название этих линеек будет Large Architecture и Small Architecture. Во второй окажутся электромобили и компактные автомобили, у которых будет поперечное расположение мотора.

В первой линейке будут представлены более дорогие авто с продольным расположением ДВС. Последние планируют позиционировать, как премиальные.

Уже известно, что Mazda готовится изменить статус кроссовера Mazda СX-5, который после смены поколений окажется во второй линейке и будет больше относится к классу Mercedes-Benz GLC.

Смену поколений этот автомобиль переживет после 2022 года, но уже сейчас известно, что в модели увеличатся габариты, а его моторная гамма будет представлена силовыми установками семейства Skyactiv-X, которые будут работать с 48-ваольтовым стартер-генератором.

Еще в моторной гамме будет турбированный дизельный мотор объёмом 3,3 литра, а также Skyactiv-G 2.5, Skyactiv-D 2.2 (190 л.с.).