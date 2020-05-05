отзыв об авто

Поиск

На аукционе Mecum продадут гибрид Dodge Colt и Plymouth Champ

Новости
05.05.2020 17:21
9

Необычный и один из самых странных автомобилей в мире будет продан на аукционе Mecum.

На аукционе Mecum продадут гибрид Dodge Colt и Plymouth Champ
По сути машина представляет собой соединенные передние части автомобилей Dodge Colt и Plymouth Champ.

Основной для выставленного на продажу экземпляра стали машины, выпущенные в 1981 году.

В результате автомобиль имеет два двигателя и две передние части. Авто выкрасили в красный цвет и сделали ему черного цвета крышу.

С одной и с другой стороны необычной модели находятся 1,6-литровые ДВС мощностью по 80 л.с.

Какую сумму планируют выручить с продажи автомобиля пока не сообщают. Аукцион состоится в июне.

На аукционе Mecum продадут гибрид Dodge Colt и Plymouth Champ На аукционе Mecum продадут гибрид Dodge Colt и Plymouth Champ

«Гараж 54» создал из двух автомобилей ВАЗ 2108 «жопотанк»

Комментарии
comments powered by HyperComments
﻿