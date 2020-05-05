Toyota зарегистрировала название Frontlander для нового кроссовера

Японская компания готовит смену поколений для кроссовера Toyota Harrier, и недавно стало известно под каким названием этот автомобиль выйдет на глобальный рынок.



Toyota запатентовала название Frontlander и предполагается, что его будут использовать для нового кроссовера Harrier. Новое название были зарегистрировано в патентном ведомстве Китая.

Новинка в Японии появится в продаже уже в следующем месяце, а в Китае старт продаж запланирован на осень.

Также выйдет автомобиль и на американский рынок, а произойдет это ближе к концу года. В основе кроссовера располагается модификация платформы TNGA – GA-K. Габариты модели следующие: 4740/1855/1660 мм, колесная база – 2 690 мм.

Линейка двигателей представлена двухлитровым 171-сильным ДВС и гибридной установкой на базе 2,5-литрового двигателя мощностью 178 л.с.