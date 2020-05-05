Автомобили LADA с автоматической КП набирают популярность

Основной стали данные по продажам за первый квартал этого года, когда россияне купили 8 185 автомобилей с автоматической КП, а этот показатель оказался на 42% больше.

Как отмечают аналитики агентства «Автостат», рост в данном случае связано с появлением в продаже Vesta и XRAY Cross с вариатором Jatco.

Также в семействе Granta и XRAY среди трансмиссий представлен и робот АМТ, а некоторые Гранты имеют 4-скоростной классический автомат.

В результате в продажах LADA на долю моделей с такими трансмиссиями пришлось уже 10,6% против 7,2% годом ранее.