В компании Nissan намерены сосредоточится на действительно важных для нее рынках.

При этом в рамках новой стратегии компания покинет невыгодные для себя рынки, в числе которых оказался и европейский авторынок.

Nissan ограничит свое присутствие на европейском рынке, при этом сосредоточится на рынке Японии, Китая и США.

В рамках новой трехлетней стратегии планируется закрытие 14 автомобильных заводов по всему миру, а соответственно сократятся и объёмы производства машин.

Кроме этого, Nissan хочет сосредоточиться и на сотрудничестве с компаниями Renault и Mitsubishi, которые являются партнерами по альянсу.

В результате компания с учетом уходя с рынков и снизит объемы производства до 5,5 млн машин в год.