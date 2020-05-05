АвтоВАЗ прекратил отгрузку дилерам автомобилей Lada Vesta

Предприятие по сборке автомобилей модели столкнулось с проблемами в связи с чем отгрузка машин дилерам временно прекращена.

Производственная площадка «АвтоВАЗа» в Ижевске в последнее время работала с перебоями, что связано с нехваткой некоторых комплектующих.

В результате запас товарных автомобилей иссяк, и их поставки дилерам прекратились. С конца апреля завод в Ижевске остановили, как и завод в Тольятти.

Последний также переживает нехватку комплектующих. В распоряжении сообщества For Friends & Для Друзей появились фотографии, которые показывают, что товарные площадки предприятия в Ижевске почти пустые и на них насчитали около 30 универсалов и несколько экземпляров седанов.

В самом «АвтоВАЗе» комментировать ситуацию не торопятся. Возобновить производство машин планируется во второй половине мая.



