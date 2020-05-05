Российский рынок LCV остался на шестом месте в Европе в 1 квартале

Аналитики опубликовали данные по продажам легких коммерческих автомобилей за первый квартал 2020 года.

Оказалось, что в Европе авторынок LCV России оказался на шестой строчке, как и за аналогичный период прошлого года.

В нашей стране, как сообщает «Автостат», было реализовано 23 690 коммерческих машин, что хуже на 0,4%.

Лидером в Европе стала Франция, где машины LCV до 3,5 тонны были проданы в количестве 88 258 шт., что хуже почти на треть.

Второе место оказалось за Великобританией с результатом 67 907 ед., а это на 33,9% меньше. Германия стала третьей в списке с показателем 63 907 ед. (11,8%).

Испания и Италия вошли в первую пятерку. Там продажи LCV составили 36 323 и 32 452 ед. соответственно. В этих странах объёмы реализации машин также сократили и падение составило 33,5 и 29,4%.