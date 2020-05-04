Geely отправила дилерам конкурента Toyota Highlander

Новинка пока готовится к выходу на китайский рынок, но в дальнейшем автомобиль должен добраться и до других рынков. Не исключено, что Geely HaoYue привезут и в Россию.

Предварительная стоимость новинки составит 127 тыс. юаней или около 1,3 млн рублей. Большой кроссовер начали поставлять дилерам, о чем стало известно благодаря опубликованным фото, которые сделали на площадке у одного дилера.

Напомним, что Geely HaoYue это автомобиль, который предложат с 5, 6 и 7-местным салоном. Его длина составляет 4 835 мм, а колесная база будет 2 815 мм. Дорожный просвет составляет 190 мм. Линейка двигателей кроссовера будет представлена 1,5 или 1,8-литровыми установками.

Их мощность будет 177 и 184 л.с. Полуторалитровый двигатель предложат еще и с 48-вальтовым стартер-генератором.

Система привода может быть на переднюю или обе оси. В списке оснащенности кроссовер предложат множество современных системы и решений.