Стала известна цена на УАЗ «Хантер» с электромотором

На базе отечественного УАЗ Хантер за границей создали электромобиль, с которым успели ознакомиться немецкие журналисты.



Как выяснило издание Auto motor sport, производит электрический УАЗ «Хантер» компания MWM из чешского города Штеновице.

Машина на базе Хантера носит название Spartan, а по сути это переделанный в электрокар Хантер. У таких автомобилей есть свои покупатели, поэтому подобный электрокар и выпускают.

У него вместо ДВС установили синхронный двигатель переменного тока, при этом работает он с «родной» для Хантера механической КП и системой полного привода.

Мощность установки составляет 160 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 600 Нм. За счет электродвигателя и батареи вес увеличивается на 120 кг.

К слову запас хода электромобиля составляет почти 200 км, но при желании клиенту могут предложить более емкий аккумулятор и увеличенный запас хода.

Минимальная стоимость УАЗ «Хантер» с электромотором составит 40 тыс. евро. Такую машину MWM намерена предлагать в первую очередь для представителей горнодобывающей и лесной отраслей.