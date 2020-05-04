Как качественно оклеить мотоцикл своими руками

Мотоцикл в наше время — транспортное средство, приобрести которое гораздо легче, чем автомобиль. Желание выделить своего “железного коня” толкает владельцев на подвиги и, в частности, на капитальное изменение внешнего вида. Один из возможных вариантов рестайлинга — оклейка мотоцикла. Мало кто знает о том, что для этого вовсе необязательно обращаться в специализированную фирму — можно всё сделать своими руками. Нужно только точно знать последовательность действий, а также не ошибиться с материалами — в противном случае вы рискуете наоборот повредить внешний вид мотоцикла и потратить гораздо больше денег, чем могли бы в реальности.

Выбор пленки

У вас есть два варианта:

карбон;

винил.

Карбоновые пленки отличает повышенная прочность и другая текстура. Только они могут похвастаться наличием трехмерного эффекта, что еще больше украсит ваш мотоцикл. Хорошее облегание кузовных деталей и качественное скрытие недостатков поверхности транспортного средства — еще один аспект, говорящий в пользу карбона.

Несмотря на то, что его стоимость незначительно отличается от винила, работать с карбоновой пленкой гораздо удобнее.

Оклейка мотоцикла виниловой пленкой не претендует на особый шик. Это — ваш вариант, если вы преследуете цель просто немного поменять внешний вид или же вы только начинаете работать по направлению рестайлинга транспортных средств. Пленка из винила дешевая и удобная, однако она не сможет защитить от недостатков.

Подготовка к процессу

Вам понадобится:

резиновый шпатель;

фен, чтобы разогревать пленку;

инструмент, которым можно нарезать пленку.

Важное замечание: как на оклеиваемой поверхности, так и в помещении, где происходит действие, не должно быть пыли. Даже самые маленькие частицы могут существенно отразиться на качестве работы.

Работаем: оклеивание мотоцикла

Если вы думаете, что стайлинг автомобиля проще, то вы ошибаетесь. Смотрите, что вам нужно сделать в случае с мотоциклом:

снять оклеиваемую деталь;

отрезать кусок пленки оптимального размера, при этом учесть возможность подгиба;

нагреть отрезанный кусок до 80-100 градусов;

приложить к детали и прогладить шпателем;

действуя тем же шпателем, разгладить все воздушные пузыри, продвигаясь от центра детали к ее краям.

Эту последовательность действий необходимо проделать столько раз, сколько деталей мотоцикла вам предстоит оклеить.

Поскольку пленка отличается большой термоустойчивостью, ее можно использовать даже для выхлопной трубы.