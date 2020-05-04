Как перетянуть ручку КПП Mitsubishi ASX 2014

Ручка коробки передач используется владельцем автомобиля постоянно. По этой причине со временем она теряет свой идеальный вид, стирается, облазит. Если при этом автомобиль все еще на ходу, выглядит презентабельно и точно не требует замены всего салона, то можно просто взять и перетянуть ручку коробки передач Mitsubishi. Тем более, что сейчас можно приобрести специальный готовый комплект TITANIUM для самостоятельной перетяжки ручки коробки передач. Это выгодно, дешево, быстро и просто, так что не придется даже идти к специалисту или думать о приобретении новой коробки для автомобиля. Также, помимо чехлов на ручки КПП, компания TITANIUM занимается продажей кожаных оплеток на руль автомобиля. На сайте компании по доступным ценам найдется оптимальное для вас решение.

Также в интернете можно найти множество видеообзоров по перетягиванию ручки коробки передач. Всего одно или два видео точно помогут разобраться с проблемой и быстро улучшить внешний вид элемента машины. Работа действительно не отнимет много времени. По этой причине обязательно стоит задуматься о таком апгрейде.

Каким образом качественно перетянуть ручку коробки передач

Mitsubishi ASX 2014 – это довольно распространенный автомобиль. Так что стоит взять эту модель в качестве примера. Рекомендуется сначала тщательно изучить инструкцию и все этапы, а уже затем приступать к действию, поскольку одновременно перетягивать ручку и изучать инструкцию – не лучшее решение.

Этапы перетяжки ручки коробки передач

Для начала необходимо проклеить образную сторону чехла 3М скотчем, который, как правило, предоставляется при заказе в комплекте. Проклеивать сторону чехла стоит ровно. Если появятся какие-то излишки, то их необходимо обрезать.

Далее нужно сделать центральную разметку при помощи ручки. Она обязательно должна быть белой и гелевой. Разметка делается и с одной, и с другой стороны.

Используя обычную проволоку, которая входит в комплект, нужно зафиксировать чехол на ручке по всей длине. Далее постепенно нужно снимать стежки из проволоки и проклеивать материал в верхней части чехла.

Уже с центральной петельки необходимо начать надежно сшивать чехол по шву.

Как правило, на изгибах необходимо делать дополнительные компенсирующие стяжки для того, чтобы конструкция держалась крепко.

Используя крючок, который входит в комплект, нужно стянуть все швы чехла и завершить его, выводя нитку наружу и обрезая ее.

В принципе это и вся работа, на конечном этапе рекомендуется проверить, насколько надежно был надет и сшит чехол, чтобы не расходились швы и не торчали нитки по бокам.

После работы рекомендуется проверить чехол на прочность, используя коробку передач в разных позициях. Это нужно для того, чтобы увидеть, если вдруг конструкция будет разрываться. Лучше заметить эту оплошность на коробке передачи для Mitsubishi ASX 2014 сразу, чем во время движения. Если вы воспользуетесь предоставленной нами информацией, то у вас получится все сделать правильно.