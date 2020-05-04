Появились рендерные изображения пятидверного Suzuki Jimny

Модель Suzuki Jimny, которая также представлена и на российском рынке, в Индии получит пятидверный вариант.



Пока подробностей об этой версии немного, но на фоне сообщения о появлении пятидверного варианта независимые дизайнеры создали ренденые изображения.

Предположительно, новинка получит измененную линию остекления, наряду с удлиненной колесной базой и появлением дверей для задних пассажиров.

По информации инсайдеров, пятидверный Suzuki Jimny будут выпускать на предприятии Maruti Suzuki в Индии. Там же будет организован выпуск и обычных вариантов модели.