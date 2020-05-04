Многие эксперты и аналитики прогнозируют серьёзное падение автомобильного рынка России, что связано с коронавирусом и падением экономики.

Также эксперты говорят, что в связи с тем, что автопроизводители понесут серьезные убытки, после отмены самоизоляции машины начнут продавать возможно без скидок.

Впрочем, сейчас не все компании предлагают свои автомобили со скидками, а те, кто предоставляет скидки в рамках программ, могут их отменить, считают эксперты издания «Экономика сегодня».

В связи с этим они рекомендуют воздержаться от покупки машин. Дело в том, что покупка автомобилей после отмены самоизоляции станет невыгодной не только по причине отмены скидок, но и по причине повышения цен, что будет связанно с желанием автопроизводителей компенсировать убытки.

Эксперты советуют отложить покупку машины на конец года, когда начинают действовать выгодные предложения на фоне необходимости выполнения планов по продажам.