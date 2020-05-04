Продажи люксовых автомобилей с пробегом выросли в РФ

Рост продаж автомобилей люксового сегмента был зафиксирован по итогам первого квартала года.

В отчетный период на вторичном рынке было реализовано 453 люксовых автомобиля, а этот результат оказался на 16% больше.

Самым востребованным автомобилем остается Mercedes-Benz Maybach S-Class, которые занимает 34% доли в общих продажах.

В первом квартале таких авто с пробегом было продано 154 экземпляра. На втором месте оказались автомобили компании Bentley с результатом 146 проданных экземпляров.

В тройке самых популярных люксовых машин с пробегом оказались модели Maserati. Их объёмы продаж составили 57 штук.

Еще россияне купили 52 подержанный Rolls-Royce, 16 ед. Lamborghini, 15 ед. Ferrari и 14 ед. Aston Martin.

Более половины реализованных люксовых машин было продано в Москве и Подмосковье, сообщили аналитики «Автостат».