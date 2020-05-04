В Сети появился снимок прототипа ВАЗ-2118

На просторах Рунета решили в очередной раз вспомнить про «Проект С», но в этот раз был опубликован прототип хэтчбека ВАЗ-2118, который был выпущен в 2008 году.

Продемонстрированный прототип «АвтоВАЗа» относится к «Проекту С». Это перспективная разработка, которую так и не утвердили, при этом для него разрабатывали новую переднеприводную тележку и 2,0-литровый агрегат.

В рамках проекта был создан седан 2116, универсал 2117 и хэтчбек 2118. Последний отличался большим количеством изменений, включая 1,8-литровый мотор со 112-сильной отдачей.

В серию модели «Проекта С» должны были пойти в 2012 году. По некоторым данным, в 2015 году, но альянс Renault-Nissan решил заморозить проект, а в 2014 году «АвтоВАЗ» сам отказался от проекта.

При этом часть наработок из «Проекта С» можно встретить в семействе Vesta.