В РФ назвали автобренды, которые отказались поднимать цены

С начала года практически все производители подняли цены на свои модели, а после этого произошло обесценивание рубля и началась пандемия коронавируса.

Чтобы поддержать спрос на модели, семь автопроизводителей решили пока не изменять стоимость своих автомобилей.

Как пишет «РБК», в апреле 20 автомобильных компаний подняли цены на свои автомобили на 0,7 -11,5%, но семь автобрендов пока не спешат менять прайс-лист на уже представленные в дилерских центрах модели.

Так, BMW Group объявила, что пока не будет повышать стоимость моделей, которые собраны в России, а также на авто, уже находящиеся на складах или те, что сейчас импортируются и оформляются.

При этом было отмечено, что все авто, которые произведены после 1 апреля, подорожают в среднем на 5%.

Lexus и Toyota до конца мая обещают сохранить цены на модели, причем будут сохранены и специальные предложения, а также трейд-ин.

Китайская компания Chery пока тоже не спешит поднимать стоимость. Но по данным «АВТОСТАТа», в апреле была произведена коррекция цены на Tiggo 3. В Chery это объяснили тем, что это произошло в рамках изменения условий спецпредложения.

Skoda вовсе не обещала, что будет сдерживать цены, но российское представительство журналистам Autonews заявило, что цены на новый лифтбек Rapid не изменяли и пока не собираются.

Isuzu по прежним ценам продает пикапы Isuzu D-Max, но только 2019 года выпуска. В компании отметили, что зафиксирована стоимость сервисных контрактов, и это предложение распространяется не только на пикапы, но также и на грузовые шасси Elf и Forward.

Отечественная марка Lada изменила цена еще 1 апреля, но тогда это произошло из-за общих тенденций рынка.

В апреле удорожание произошло всего 1%, и теперь повышать цены на отечественные модели в компании не собираются.