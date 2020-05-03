Еще в апреле стало известно, что для Kia Optima готовят длиннообразный вариант, предназначенный в первую очередь для китайского рынка.

Удлиненные автомобили там пользуются особой популярностью в сравнении с обычными седанами и лифтбеками. Недавно Kia рассказала об удлиненной версии Kia Optima, распространив первые изображения новинки.

Как выяснилось, автомобиль получит не только удлиненную колесную базу, но и измененный дизайн, а также другое оснащение и силовые установки.

Внешне такая модификация Оптимы будет напоминать автомобиль для Южной Кореи. В салоне появится новая цифровая панель приборов, визуально объединенная с экраном мультимедийной системы.

Кроме этого, в салоне длиннообразной Kia Optima будет оригинальная центральная консоль и накладна тоннеля. Колесная база автомобиля составит 2,9 метра, а общая длина – 4,98 метра.

Линейка двигателей будет представлена современными установками, а именно 1,5 и 2,0-литровыми ДВС с отдачей 170 и 240 л.с.

Среди трансмиссии для первого предложат 7-скоростной робот, а второй будет работать с 8-ступенчатой автоматической КП.