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Kia рассказала об удлиненной версии Kia Optima

Новости
03.05.2020 16:28
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Еще в апреле стало известно, что для Kia Optima готовят длиннообразный вариант, предназначенный в первую очередь для китайского рынка.

Удлиненные автомобили там пользуются особой популярностью в сравнении с обычными седанами и лифтбеками. Недавно Kia рассказала об удлиненной версии Kia Optima, распространив первые изображения новинки.

Как выяснилось, автомобиль получит не только удлиненную колесную базу, но и измененный дизайн, а также другое оснащение и силовые установки.

Внешне такая модификация Оптимы будет напоминать автомобиль для Южной Кореи. В салоне появится новая цифровая панель приборов, визуально объединенная с экраном мультимедийной системы.

Кроме этого, в салоне длиннообразной Kia Optima будет оригинальная центральная консоль и накладна тоннеля. Колесная база автомобиля составит 2,9 метра, а общая длина – 4,98 метра.

Линейка двигателей будет представлена современными установками, а именно 1,5 и 2,0-литровыми ДВС с отдачей 170 и 240 л.с.

Среди трансмиссии для первого предложат 7-скоростной робот, а второй будет работать с 8-ступенчатой автоматической КП.

Kia рассказала об удлиненной версии Kia Optima Kia рассказала об удлиненной версии Kia Optima Kia рассказала об удлиненной версии Kia Optima Kia рассказала об удлиненной версии Kia Optima

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