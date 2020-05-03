В Сети напомнили о последнем грузовике РАФ-3311

В Сети появились фотографии неплохо сохранившегося экземпляра модели РАФ-3311, которая стала последней в истории завода.

Последний прекратил выпускать автобусы и грузовики в 1997 году, а РАФ-3311 выпускали до 1995 года. Показанный на фото экземпляр является одним из последних сошедших с конвейера предприятия в Риге.

Этот грузовик выпустили в 1994 году. Его внешность выполнена в стиле модели 22038 с использованием элементов от 2203.

Машина имеет двухрядную кабину, в которой моет вмешаться до пяти человек. Грузоподъемность грузовика составляет 750 кг, а в движение его приводит 2,5-литровый ДВС с отдачей 100 л.с.

РАФ-3311 в свое время использовали в основном городскими службами. На его базе даже выпускали партию медицинских фургонов.



