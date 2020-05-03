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УАЗ представил дом на колёсах на базе УАЗ «Буханки»

Новости
03.05.2020 16:18
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УАЗ совместно с компанией «Люкс Форм» разработал и начал продавать кемпер на базе «Буханки». Стоимость переоборудованного внедорожника начинается с 500 тыс. рублей, но цена указана без НДС.

В Германии кемпер «Байкал» предлагается уже достаточно давно, и модель там пользуется хорошим спросом, поэтому автопроизводитель решил расширить географию продаж.

В пресс-службе отмечают, что создать «Байкал» можно как на базе новой версии УАЗа, так и на поддержанной.

В «Байкале» установлена подъёмная крыша из стеклопластика. В поднятом положении крыши высота салона увеличивается до 2 метров, а это легко позволяет раскладывать двуспальную кровать.

В салоне кемпера устанавливается модульная мебель со шкафчиками, раковиной со смесителем, холодильником и 20-литровыми баками для воды.

Для кемпера еще предлагается выдвижная маркиза, иные варианты отделки салона, лифт-комплект кузова с регулировкой жесткости подвески, шноркель и биотуалет.

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