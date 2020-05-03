Ford вновь запатентовала торговую марку Excursion

С названием Ford Excursion 15 лет назад компания продавала внедорожник, после чего это название нигде не использовалось.



Однако недавно в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) обнаружили заявку от Ford на регистрацию названия Excursion.

Исходя из этого можно делать вывод, что компания решила возродить название для новой модели, причем судя по данным из заявки, оно может быть использовано для пикапов, внедорожников и электрокаров.

Предположительно, новинка может стать неким преемником Excursion, который займет в модельном ряду место флагмана. Какой дизайн и характеристики получит эта новинка пока неизвестно.