Появились фото интерьера нового Hyundai Tucson

Ранее фотошпионам удавалось сфотографировать детали интерьера, а теперь появились хорошие фото, где показали полностью весь салон.



Шпионские снимки были опубликованы изданием TheKoreanCarBlog. На них запечатлен салон четвертого поколения кроссовера Hyundai Tucson.

В интерьере автомобиля для более бюджетных версий предложат классические аналоговые шкалы в стиле BMW, а более дорогие комплектации будут оснащены виртуальной панелью приборов с 10,25-дюймовым экраном.

Кроме этого, в новой генерации модели будет шайба для управления климатом, беспроводная зарядка для гаджетов, климат-контроль, USB-разъём и розетка на 12V.

Если говорить о внешности кроссовера, то он получит яркий дизайн в стиле концепта Vision T. Линейка двигателей будет представлена новым 2,5-литровым ДВС семейства Theta3, в паре с которым работает 8-скоростной автомат.

Какие еще силовые установки получит Hyundai Tucson пока неизвестно, но предполагается, что для европейского рынка его предложат с подзаряжаемой установкой.

Презентация нового кроссовера состоится в конце этого или в начале следующего года.