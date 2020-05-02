Уже этим летом состоится старт продаж нового Chery Exeed

Давно не секрет, что на российском рынке появится новый кроссовер Exeed TXL.

Эту модель уже давно привезли в Россию, вероятно для сертификации, так как ранее фотошпионам удавалось ее фотографировать в нашей стране.

Недавно даже были опубликованы и фото салона. Между тем, как выяснили СМИ, старт продаж нового кроссовера должен состояться уже этим летом.

Стоимость и комплектации пока не названы. На китайском рынке модель предлагается по цене от 135 900 юаней или около 1,4 млн рублей.

По предварительным данным модель в России будет представлена в версии с передним и полным проводом. Моторная гамма, как ожидается, будет представлена только одним двигателем.

Этим силовым агрегатом станет турбомотор объёмом 1,6 литра.

Его мощность составит 190 лошадиных сил, а в паре с ним будет работать 7-скоростной робот.