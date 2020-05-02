Это связано с необходимостью соблюдать законы на территории США, ведь там запрещается использование адаптивной светотехники в машинах.
Cadillac вынужденно отключит адаптивные фары на XT6
Cadillac вынужденно отключит адаптивные фары на модели XT6, так как это противоречит решению NHTSA.
Последние запретили использование адаптивных фар Cadillac, так как их фирменная технология IntelliBeam не соответствует действующим требованиям к световым приборам.
Между тем ранее NHTSA запретило устройства для обмана автопилота Tesla. Кроме этого, в специалисты рассказывали насколько новые автомобили стали безопаснее старых.
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