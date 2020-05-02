Cadillac вынужденно отключит адаптивные фары на XT6

Это связано с необходимостью соблюдать законы на территории США, ведь там запрещается использование адаптивной светотехники в машинах.

Cadillac вынужденно отключит адаптивные фары на модели XT6, так как это противоречит решению NHTSA.

Последние запретили использование адаптивных фар Cadillac, так как их фирменная технология IntelliBeam не соответствует действующим требованиям к световым приборам.

Между тем ранее NHTSA запретило устройства для обмана автопилота Tesla. Кроме этого, в специалисты рассказывали насколько новые автомобили стали безопаснее старых.